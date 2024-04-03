Kayserispor - Kasımpaşa: 0-2

36’ncı dakikada sol çaprazdan seri çalımlarla Kasımpaşa ceza sahasına topu taşıyan Nazon’un sol ayağı ile yerden yaptığı sert vuruşta top kaleci Gianniotis’te kaldı.

22’nci dakikada Kayserispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Da Costa’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ardından karşılaşmanın hakemi Ömer Faruk Turtay ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye giden Ömer Faruk Turtay, inceleme sonrasında golü verdi: 0-1.

Süper Lig'in 31’inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından konuk takım puanını 46’ya yükseltirken, sarı-kırmızılı ekip ise 36 puanda kaldı.

KASIMPAŞA: Gianniotis - Taylan Utku Aydın (Dk. 73 Sadiku), Porozo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (90+4 Sadık Çiftpınar), Gökhan Gül, Thomas Zai (Dk. 61 Bastien), Fall (Dk. 74 Rochinha), Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa (90+4 Oğulcan Çağlayan)

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