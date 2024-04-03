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        Kayserispor - Kasımpaşa: 0-2

        STAT: RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Özcan SultanoğluKAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 22:59 Güncelleme: 03.04.2024 - 22:59
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        Kayserispor - Kasımpaşa: 0-2
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        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu

        KAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 51 Kolovetsios), Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 79 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Boa Morte, Ali Karimi (Dk. 62 Mane), Cardoso (Dk. 62 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 79 Bahoken)

        KASIMPAŞA: Gianniotis - Taylan Utku Aydın (Dk. 73 Sadiku), Porozo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik (90+4 Sadık Çiftpınar), Gökhan Gül, Thomas Zai (Dk. 61 Bastien), Fall (Dk. 74 Rochinha), Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa (90+4 Oğulcan Çağlayan)

        KIRMIZ KART: Dk. 38 Kartal Kayra Yılmaz (Kayserispor)

        GOLLER: Dk. 22 Da Costa, Dk. 55 Hajradinovic (Kasımpaşa)

        SARI KARTLAR: Nazon (Kayserispor), Taylan Utku Aydın, Porozo (Kasımpaşa)

        Süper Lig'in 31’inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından konuk takım puanını 46’ya yükseltirken, sarı-kırmızılı ekip ise 36 puanda kaldı.

        22’nci dakikada Kayserispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Da Costa’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ardından karşılaşmanın hakemi Ömer Faruk Turtay ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye giden Ömer Faruk Turtay, inceleme sonrasında golü verdi: 0-1.

        34’üncü dakikada Boa Morte'nin sağ kanattan yaptığı ortada rakip ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda kaleci Gianniotis, topu çelerek filelerle buluşmasına izin vermedi.

        36’ncı dakikada sol çaprazdan seri çalımlarla Kasımpaşa ceza sahasına topu taşıyan Nazon’un sol ayağı ile yerden yaptığı sert vuruşta top kaleci Gianniotis’te kaldı.

        43’üncü dakikada Boa Morte’nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin solundan oyun alanının dışına çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

        56’ncı dakikada Ben Ouanes’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic’in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

        59’uncu dakikada Cardoso’nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Kolovetsios’un kafayla dokunuşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı parmaklarının ucu ile kornere çeldi.

        89'uncu dakikada Mane'nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Jeanvier'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

        Karşılaşma deplasman ekibi Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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