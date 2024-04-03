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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 21:32 Güncelleme: 03.04.2024 - 21:32
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu

        Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Mehdi Bourabia, Boa Morte, Karimi, Cardoso, Nazon

        Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın, Porozo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik, Gökhan Gül, Zai, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa

        Gol: Dk. 24 Da Costa (Kasımpaşa)

        Kırmızı kart: Dk. 38 Kartal Kayra Yılmaz (Mondihome Kayserispor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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