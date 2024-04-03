Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Furkan Ürün, Özcan Sultanoğlu
Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Mehdi Bourabia, Boa Morte, Karimi, Cardoso, Nazon
Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın, Porozo, Yasin Özcan, Yunus Emre Gedik, Gökhan Gül, Zai, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Da Costa
Gol: Dk. 24 Da Costa (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 38 Kartal Kayra Yılmaz (Mondihome Kayserispor)
KAYSERİ
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