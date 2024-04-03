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        Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, "Bugün yensek büyük avantaj elde edecektik. Alttaki herkesin yenilmesi bir tarafa bizim yenmemiz gerekiyordu, olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 23:10 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:10
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        Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, "Bugün yensek büyük avantaj elde edecektik. Alttaki herkesin yenilmesi bir tarafa bizim yenmemiz gerekiyordu, olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız." dedi.

        RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Çamlı, takımının çok erken 10 kişi kaldığını söyledi.

        Kasımpaşa'ya karşı iyi oyun sergileyemediklerini aktaran Çamlı, şunları kaydetti:

        "Bugün iyi değildik. Olabilir. Her gün iyi olacaksınız diye bir şey yok. Bir de takımın çok erken 10 kişi kalması... Buna rağmen çocuklar iyi mücadele etti. Farklı bir şey olabilirdi. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Futbolun içinde bunlar var, oluyor. Kazasız belasız tamamlandı benim için önemli olan o. Kayserispor'un önünde daha 7 maç var. Bu lig böyle bir şey. Bugün yensek büyük avantaj elde edecektik. Alttaki herkesin yenilmesi bir tarafa bizim yenmemiz gerekiyordu, olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız. Ben hem Kasımpaşa'yı hem kendi takımımı tebrik ediyorum. Çocuklar centilmence, iyi niyetle mücadele etti. Kazanan Kasımpaşa oldu. Onlara da bizlere de başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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