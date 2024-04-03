Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından

Kayserispor, Süper Lig'in 31’inci haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ile Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, rakiplerinin iyi bir takım olduğunu belirterek, “Maça iyi başlamadık. Maçın başından itibaren iyi oynayamadık. Sonrasında rakibimiz golü buldu. Biraz şansız bir goldü. Golden sonra daha iyi oynamaya başladık. Topla daha çok oynadık. Ama ne yazık ki sonradan gelen kırmızı kartla oyunun içine geri dönemedik. Kasımpaşa iyi bir takım. Önemli bir oyuncuları var. Onları tebrik ediyorum. Önümüze bakıp, pozitif olmalıyız. Bundan sonra iyi çalışmalıyız” dedi.