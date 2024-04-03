Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından
Kayserispor, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.
Kayserispor, Süper Lig'in 31’inci haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ile Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak açıklamalarda bulundu.
Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, rakiplerinin iyi bir takım olduğunu belirterek, “Maça iyi başlamadık. Maçın başından itibaren iyi oynayamadık. Sonrasında rakibimiz golü buldu. Biraz şansız bir goldü. Golden sonra daha iyi oynamaya başladık. Topla daha çok oynadık. Ama ne yazık ki sonradan gelen kırmızı kartla oyunun içine geri dönemedik. Kasımpaşa iyi bir takım. Önemli bir oyuncuları var. Onları tebrik ediyorum. Önümüze bakıp, pozitif olmalıyız. Bundan sonra iyi çalışmalıyız” dedi.
BARIŞ KANBAK: DAHA İYİ OYNAYABİLİRDİK AMA 3 PUANI ALDIK
Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak ise, “Kazandığımız toplarla şiddetli geçişleri hedefliyorduk. Fakat müsabakada erken zamanda rakibimizin kırmızı kartla eksik kaldığını gördük. Hem rakibin hem de bizim planlarımızı değiştirdi. Eksik kalmaları sonrası ön alan baskısına geçtik. Çoğu maçta uyguladığımız bir yöntemdi. Takım bunu biliyordu. Bu geçişi sağlamak basit oldu. Eksik kalan rakibe karşı topa sahip olmakta yetersiz kaldık. Bunu başaramadık. Fakat kazandığımız toplarda 3-4 tane net pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilsek skor daha farklı olabilirdi. Bazen kötü oynayıp iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Daha iyi oynayabilirdik ama 3 puan aldık. Ligdeki mevcut konumuzu koruyup devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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