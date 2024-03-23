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        Kocasinan Belediyesi, organik pazarın kapasitesini artıracak

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, organik pazarda daha çok üreticinin ürün satma imkanı bulacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 23.03.2024 - 13:10
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        Kocasinan Belediyesi, organik pazarın kapasitesini artıracak
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, organik pazarda daha çok üreticinin ürün satma imkanı bulacağını açıkladı.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, kadınların kendilerini geliştirerek meslek sahibi olmaları için yeni projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

        Yeni dönemde kadın üreticileri daha fazla destekleyeceklerini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kadınlarımızın tarımsal üretimin içerisinde daha fazla yer almaları için hayata geçirdiğimiz Hanımeli Kadın Kooperatif Projesi'ni daha da geniş hale getireceğiz. Kişi başı 1500 metrekarelik üretim mekanları ile birlikte ev hanımlarına istihdam sağladık. Hanım kardeşlerimiz, bu projeye ciddi manada talep gösteriyor. Burada üretmekle kalmayacağız, üretilen doğal ürünlerin sergileneceği veya kahvaltı evinin olacağı çalışmalar yürüteceğiz. Organik pazar projesiyle de kadın üreticilerimiz, ürettiklerini burada satma imkanı bulacak."

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