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        Arıkan, Yahyalı'da iftara katıldı

        Saadet Partisi Milletvekili ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, seçim çalışmalarını Yahyalı'da sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:59
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        Arıkan, Yahyalı'da iftara katıldı
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        Saadet Partisi Milletvekili ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, seçim çalışmalarını Yahyalı'da sürdürdü.

        Saadet Partisi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara, İl Başkanı Nuri Ürkündaş, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Başkanı İbrahim Demirci, Kadın ve Genlik Kolları üyeleri, köy ve mahalle başkanları ile partililer katıldı.

        Arıkan, selamlama konuşmasının ardından projelerini anlatarak, "Okula giden yavrularımıza her gün beslenme çantalarına yiyeceklerini biz koyacağız. Öğrencilere ücretsiz kırtasiye sağlayacağız, toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. 1 Nisan'dan itibaren, üniversiteyi bitiren ve daha önce bitirmiş olan öğrencileri, Büyükşehir Belediyesinde kuracağımız işe yerleştirme biriminden okudukları

        bölümlere uygun işlere yerleştireceğiz. Gençlere 150 bin lira evlenme desteği vereceğiz." dedi.

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