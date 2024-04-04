Kayseri'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullandığı için de 2 yıl süreyle el konuldu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen M.B'ye alkol testine girmeyi reddettiği için 20 bin 300 lira para cezası verildi.

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