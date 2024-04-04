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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, sanayicilerle iftar programında buluştu

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, iftar programında sanayicilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 20:55 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:55
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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, sanayicilerle iftar programında buluştu
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, iftar programında sanayicilerle bir araya geldi.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Yalçın, "Geleneksel İftar Programı"na katılan davetlilere teşekkür ederek, pazar günü gerçekleşen yerel seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        OSB'nin Kayseri sanayisinin merkez üssü olduğunu vurgulayan Yalçın, önemli işlere odaklandıklarını belirtti.

        Hizmet kalitesini yükseltmeye ve sanayicinin memnuniyetini artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Yalçın, "Bir kuruş dahi kredi almadan, 1 milimetre arsa satmadan sanayicimize hizmet sunuyor, Kayseri OSB’yi en iyi şekilde yönetmek için gayret ediyoruz." dedi.

        Yalçın, Kayseri OSB Yönetimi olarak 2024 yılını temel atma ve açılışlar yapma yılı olarak belirlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Tüm çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendirmeye devam ediyoruz. 2024 yılı yatırım programımız kapsamında yaklaşık 28 kilometre yolumuzu yenileyeceğiz. Bölgemizdeki güvenliği artırmak için başlattığımız projemizde ise 3. nizamiyenin temelini yakında atıyoruz. Fevzi Mercan Camisi yanında projesini oluşturduğumuz iş merkezimizin temelini bayram sonrasında atacağımızı da müjdelemek istiyorum. Bölgemizin önemli ihtiyacı olan sağlık merkezi projemizin de ihale süreçlerini tamamlıyoruz, inşallah bu yılın sonuna kalmadan hizmete başlayacaktır. Kayseri OSB’yi hem sanayinin hem de eğitimin merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Kayseri OSB Meslek Yüksekokulunun eğitime başlamasının gururunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra mühendislik fakültesi, meslek yüksekokulu ve ilköğretim okulu projemizde de yakında temel atma aşamasına geleceğimizi özellikle belirtmek istiyorum."

        Dağ parselleri mevkisinde yeni cami ve iş merkezi yapımı için projelendirme çalışmasında da sona yaklaştıklarını aktaran Yalçın, "Fevzi Mercan Cami revak projemizde ise bu yılın sonunda temel atmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 9 yeni aracı dahil ettiğimiz araç filomuzu yenilemeyi sürdürüyoruz. Kayseri OSB Fuar Merkezi'mizde bu yıl 7 fuara ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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