Kayseri'de MHP'li belediye başkanları mazbatalarını aldı

Cumhur İttifakı'nın Bünyan Belediye Başkan adayı Selahattin Metin'in 7 bin 565, Özvatan'da Halit Demir'in 1997 ve Sarıoğlan'da Bekir Ayyıldırım 3 bin 523 oyla yeniden belediye başkanı seçildiği ifade edildi.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Bünyan'da Selahattin Metin, Özvatan'da Halit Demir ve Sarıoğlan'da Bekir Ayyıldırım'ın mazbatalarını alarak göreve başladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.