Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de MHP'li belediye başkanları mazbatalarını aldı

        Kayseri'de MHP'den Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerinde belediye başkanlığına seçilen başkanlar mazbatalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 18:15 Güncelleme: 04.04.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de MHP'li belediye başkanları mazbatalarını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de MHP'den Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan ilçelerinde belediye başkanlığına seçilen başkanlar mazbatalarını aldı.

        MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Bünyan'da Selahattin Metin, Özvatan'da Halit Demir ve Sarıoğlan'da Bekir Ayyıldırım'ın mazbatalarını alarak göreve başladığı belirtildi.

        Cumhur İttifakı'nın Bünyan Belediye Başkan adayı Selahattin Metin'in 7 bin 565, Özvatan'da Halit Demir'in 1997 ve Sarıoğlan'da Bekir Ayyıldırım 3 bin 523 oyla yeniden belediye başkanı seçildiği ifade edildi.

        MHP'nin seçimlerde en yüksek oy oranına Özvatan Belediye Başkanı Demir'in yüzde 70,14'le ulaştığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında bir rekor daha!
        Altında bir rekor daha!
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        İşte ilk 11'ler!
        İşte ilk 11'ler!
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        İsrail'de İran alarmı: Tel Aviv'de sığınaklar mı açılacak?
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Kayseri'de 17 yaşındaki genci bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Başkan Büyükkılıç'tan Kadir Gecesi mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan Kadir Gecesi mesajı
        CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına itir...
        CHP, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına itir...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem: Pınarbaşı'nda halkın iradesine ipotek koy...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem: Pınarbaşı'nda halkın iradesine ipotek koy...
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, mazbatasını aldı
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, mazbatasını aldı
        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mazbatasını aldı
        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mazbatasını aldı