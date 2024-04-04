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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mazbatasını aldı

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yeniden AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Bilal Özdoğan, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:50 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:50
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        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mazbatasını aldı
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        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yeniden AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Bilal Özdoğan, mazbatasını aldı.

        Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

        Mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Özdoğan, Hacılar halkına bir dönem daha hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        "Kaldığımız yerden değil olduğumuz yerden devam ediyoruz." diyen Özdoğan, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

        Daha sonra meclis üyelerine de mazbataları verildi.

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