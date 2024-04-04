Kayseri Büyükşehir Belediyesinden "teknoloji hangarı" projesi

Büyükkılıç, Kayseri olarak ihtisaslaşmaları gerektiğini, bu manada Kayseri'yi havacılığın, savunma sanayinin önemli merkezlerinden biri olma yönünde ilerleteceklerini ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, projeyi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hayata geçireceklerini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlere kendi projelerini yapma ve geliştirme imkanı sunacak "teknoloji hangarı"nı hizmete sunacaklarını bildirdi.

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