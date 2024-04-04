Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde arananların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik 2 özel harekat unsuru, 28 ekip ve 99 personelle gerçekleştirilen şok uygulamalarda 121 kişi sorgulandı.

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