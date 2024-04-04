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        Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de şok uygulamalarda 6 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:56
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        Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de şok uygulamalarda 6 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde arananların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik 2 özel harekat unsuru, 28 ekip ve 99 personelle gerçekleştirilen şok uygulamalarda 121 kişi sorgulandı.

        Uygulamalarda 528,15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheliye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü de yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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