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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına ilişkin partililerden açıklama

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına ilişkin MHP ve CHP Kayseri milletvekilleri açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:12
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin tekrarlanması kararına ilişkin partililerden açıklama
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına ilişkin MHP ve CHP Kayseri milletvekilleri açıklamada bulundu.

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yazılı açıklamasında, Pınarbaşı Adliyesinde görevli seçim kurulu hakimine saldırdığı iddiasının iftiradan ibaret olduğunu savundu.

        Oy torbasının mühürsüz ve ağzı açık halde adliye binasına getirildiğini öne süren Ersoy, milletin iradesine hiç kimsenin ipotek koymasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

        CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise sosyal medya paylaşımında, milletin iradesinin üstünde irade olmadığını, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ifade etti.

        Genç, "İl Seçim Kurulu bugün Pınarbaşı'mızın seçilmiş belediye başkanı Deniz Yağan'ın hakkını teslim edecektir." ifadesini kullandı.

        CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada da hak, hukuk ve adalet anlayışıyla ilçenin, halkın oylarının asla yalnız bırakılmayacağı kaydedildi.

        Verilen karara karşı yasal itiraz süreçlerinin takip edileceği aktarılan açıklamada, "Halkımızın hiç şüphesi olmasın. Pınarbaşı'nı yeniden biz kazanacağız." değerlendirilmesinde bulunuldu.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

        İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da verdiği karar ile mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

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