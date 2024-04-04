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        Talas Belediyesinin Kur'an-ı Kerim sergisini 50 bin kişi gezdi

        Talas Belediyesinin Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim sergisini 2 yılda 50 bin ziyaretçi gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:09 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:09
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        Talas Belediyesinin Kur'an-ı Kerim sergisini 50 bin kişi gezdi
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        Talas Belediyesinin Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim sergisini 2 yılda 50 bin ziyaretçi gezdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tablakaya Mahallesi'ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde yer alan sergide Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği mushaf başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi'nin II. Bayezid dönemine ait 1499'da istinsah ettiği eseri ile Ahmet Karahisari'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın talebi üzerine ilk 220 sayfasını yazdığı ve daha sonra öğrencisi Hasan Çelebi'nin 1584-87 yıllarında tamamladığı Kur'an'ı Kerim gibi birbirinden kıymetli birçok eserlerin tıpkı basımları sergileniyor.

        Ayrıca, hat sanatında kullanılan tarihi araç gereçler de sergide yer alan ürünler arasında bulunuyor.

        2 yıl önce açılan sergi yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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