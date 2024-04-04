Talas Belediyesinin Kur'an-ı Kerim sergisini 50 bin kişi gezdi

Talas Belediyesinin Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim sergisini 2 yılda 50 bin ziyaretçi gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tablakaya Mahallesi'ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde yer alan sergide Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği mushaf başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi'nin II. Bayezid dönemine ait 1499'da istinsah ettiği eseri ile Ahmet Karahisari'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın talebi üzerine ilk 220 sayfasını yazdığı ve daha sonra öğrencisi Hasan Çelebi'nin 1584-87 yıllarında tamamladığı Kur'an'ı Kerim gibi birbirinden kıymetli birçok eserlerin tıpkı basımları sergileniyor.