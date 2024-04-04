Kocasinan'da "04.04.2024" tarihinde 24 kişi evlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Unutulması zor rakam olan 04.04.2024 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Yeni evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin nikah salonunda özel günde yoğunluk yaşandı.

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