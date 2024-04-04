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        Kocasinan'da "04.04.2024" tarihinde 24 kişi evlendi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evlilik tarihlerinin özel gün olmasını isteyen 24 çift, 04.04.2024 tarihinde hayatlarını birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:18 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:18
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        Kocasinan'da "04.04.2024" tarihinde 24 kişi evlendi
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evlilik tarihlerinin özel gün olmasını isteyen 24 çift, 04.04.2024 tarihinde hayatlarını birleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin nikah salonunda özel günde yoğunluk yaşandı.

        04.04.2024 tarihinde evlenmek isteyen 24 kişinin nikahı Kocasinan Belediyesi nikah memurları tarafından kıyıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Unutulması zor rakam olan 04.04.2024 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Yeni evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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