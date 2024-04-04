Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, mazbatasını aldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde AK Parti'den yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, mazbatasını aldı.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını alan Çolakbayrakdar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendisine destek olan ve seçim çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çolakbayrakdar, bundan sonra daha güzel, daha iyi şartlarda, gelecek nesiler için üretmeye ve Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.