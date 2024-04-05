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        CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

        CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu Avukat Hüseyin Keskin (32), ofisinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 00:33 Güncelleme: 05.04.2024 - 00:35
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        CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
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        CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in oğlu Avukat Hüseyin Keskin (32), ofisinde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, Keskin’in intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi üzerinde bulunan Sümer Hukuk Plaza A Blok 1’nci katta bulunan Kayseri Barosu avukatlarından Hüseyin Keskin’e ait hukuk ofisinde meydana geldi. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, avukat oğlu Hüseyin Keskin’den haber alamayınca ofisine geldi. Oğlunu silahla vurulmuş halde bulan Feyzullah Keskin, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Adrese gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Keskin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Avukat Keskin’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis, ilk belirlemelere göre Keskin’in intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.

        CHP MİLLETVEKİLİ GENÇ OLAY YERİNE GELDİ

        CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç olay yerine gelerek, güvenlik görevlilerinden bilgi aldı. Avukat Keskin’in hayatını kaybettiği haberini alan çok sayıda CHP’li de ofisinin olduğu plaza önüne geldi. Soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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