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        Kayseri Yeşilhisar'da itiraz üzerine oylar tekrar sayıldı; mevcut başkan yeniden kazandı

        KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, İYİ Parti ve AK Parti'li yetkililerin İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz sonrası oylar yeniden sayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 02:09 Güncelleme: 05.04.2024 - 02:15
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        Kayseri Yeşilhisar'da itiraz üzerine oylar tekrar sayıldı; mevcut başkan yeniden kazandı
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        KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, İYİ Parti ve AK Parti'li yetkililerin İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz sonrası oylar yeniden sayıldı. Sayım sonucu, AK Parti'li mevcut Belediye Başkanı Halit Taşyapan, 4 bin 355 oyla yeniden başkan seçildi.

        Yeşilhisar ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li mevcut Belediye Başkanı Halit Taşyapan 4 bin 324 oyla seçimi önde bitirdi. İYİ Parti’nin adayı Salih Karagöz ise 4 bin 311 oy aldı. İYİ Partili yetkililer 38 sandık, AK Parti'li yetkililer ise 3 sandık yönünden seçim sonuçlarına itiraz etti. 49 sandığın olduğu ilçede, İlçe Seçim Kurulu, oy çokluğu ile tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine yeniden oy sayımı yapıldı. Yeniden yapılan oy sayımında mevcut Belediye Başkanı Halit Taşyapan oy sayısını 36 oy daha artırarak 4 bin 355’e yükseltti. İYİ Partili Salih Karagöz’ün oy sayısı ise 4 bin 319 oldu. İtiraz üzerine tekrar yapılan sayım sonucu mevcut Başkan Halit Taşyapan, yeniden Belediye Başkanı seçildi.

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