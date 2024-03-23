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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş ile Büyükkılıç, esnafı ziyaret etti

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:22
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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş ile Büyükkılıç, esnafı ziyaret etti
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elitaş ve Büyükkılıç, Kapalı Çarşı'da esnaf ve vatandaşlar ile buluşarak sohbet etti.

        Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Büyükkılıç, dükkanlardaki ürünleri inceleyerek, satışlar hakkında da bilgi aldı.

        Büyükkılıç ve Elitaş, ziyaretlerinde vatandaş ve esnafla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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