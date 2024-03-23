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        Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:41
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        Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

        Büyükkılıç, cemiyet binasında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ tarafından karşılandı.

        Burada konuşan Büyükkılıç, 21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kentte düzenlenen mitingi değerlendirdi.

        Kayserililerin yağmurlu havaya ve ramazana rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına bastığını ifade eden Büyükkılıç, "Sivas Caddesi'nden havaalanına kadar insanlar sokakları doldurmuştu. Cumhurbaşkanımız da

        'Meydan kadar buralarda da insan varmış' ifadelerini kullandı. Halkımıza, il başkanımıza ve seçim koordinasyon merkezi başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum, emekleri çok büyük. Cumhur İttifakı'na ve teşkilatına da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Vatandaşlardan seçim günü sandığa giderek görevlerini yerine getirmelerini isteyen Büyükkılıç, seçimden sonra da yüz yüze bakacak, birleştirici, kucaklayıcı anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dün kenti ziyaret ettiğini hatırlatan Büyükkılıç, Türk insanına fırsat verilirse neler yapılacağını hep beraber gözlemlediklerini kaydetti.

        Hizmet belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Büyükkılıç, yeni dönemde önemli projelerle insanları buluşturacaklarını, gençlerden özel çocuklara, kadınlardan yaşlılara her kesime hizmet etmeye devam edeceklerini aktardı.

        AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de yoğun bir seçim süreci yaşadıklarını, dün itibariyle 1150 program gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ da 31 Mart yerel seçimleri öncesi Kayseri'ye yakışan bir siyaset yapıldığını belirtti.

        Başkan Büyükkılıç, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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