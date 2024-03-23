Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Büyükkılıç, cemiyet binasında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ tarafından karşılandı.

Burada konuşan Büyükkılıç, 21 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kentte düzenlenen mitingi değerlendirdi.

Kayserililerin yağmurlu havaya ve ramazana rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına bastığını ifade eden Büyükkılıç, "Sivas Caddesi'nden havaalanına kadar insanlar sokakları doldurmuştu. Cumhurbaşkanımız da

'Meydan kadar buralarda da insan varmış' ifadelerini kullandı. Halkımıza, il başkanımıza ve seçim koordinasyon merkezi başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum, emekleri çok büyük. Cumhur İttifakı'na ve teşkilatına da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan seçim günü sandığa giderek görevlerini yerine getirmelerini isteyen Büyükkılıç, seçimden sonra da yüz yüze bakacak, birleştirici, kucaklayıcı anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dün kenti ziyaret ettiğini hatırlatan Büyükkılıç, Türk insanına fırsat verilirse neler yapılacağını hep beraber gözlemlediklerini kaydetti.