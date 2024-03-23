Kayakseverler Erciyes'te "taze karın" keyfini çıkarıyor

Hafta sonunu fırsata çevirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Erciyes'te kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Dağ genelinde son bir haftadır aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kış aylarında mevsim normallerinin altında kalan ve martın sonlarına doğru etkili olan kar yağışıyla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 120 santimetreye kadar ulaştı.

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