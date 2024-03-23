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        Kayakseverler Erciyes'te "taze karın" keyfini çıkarıyor

        Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverler, mart ayında yağan karda kaymanın keyfini yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:22
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        Kayakseverler Erciyes'te "taze karın" keyfini çıkarıyor
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        Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverler, mart ayında yağan karda kaymanın keyfini yaşadı.

        Dağ genelinde son bir haftadır aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kış aylarında mevsim normallerinin altında kalan ve martın sonlarına doğru etkili olan kar yağışıyla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 120 santimetreye kadar ulaştı.

        Hafta sonunu fırsata çevirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Erciyes'te kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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