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        DHA'nın gündeme getirdiği tekvandocu Zeliha'nın, tüp bebek hayali gerçek oluyor

        KAYSERİ'deEngelliler DEAF Olimpik Türkiye Şampiyonası'na katılıp, çeşitli dereceler elde ettikten sonra dünya şampiyonasına katılmak için milli takım seçmelerine hazırlanan, alacağı derece sonucu devletin vereceği ödülle tüp bebek sahibi olmak isteyen Zeliha Varol'un tedavisini, DHA'nın haberi sonrası Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:44 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:45
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        DHA'nın gündeme getirdiği tekvandocu Zeliha'nın, tüp bebek hayali gerçek oluyor
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        KAYSERİ'deEngelliler DEAF Olimpik Türkiye Şampiyonası'na katılıp, çeşitli dereceler elde ettikten sonra dünya şampiyonasına katılmak için milli takım seçmelerine hazırlanan, alacağı derece sonucu devletin vereceği ödülle tüp bebek sahibi olmak isteyen Zeliha Varol'un tedavisini, DHA'nın haberi sonrası Prof. Dr. Gökalp Öner üstlendi. Çalıştığı fabrikada haberi alan işitme engelli sporcu Varol, "Hiç beklemiyordum. Bana sürpriz oldu. Çok mutluyum, çok ağladım" dedi.

        Doğuştan işitme engelli Zeliha Varol, 2011'de tekvando sporuna başladı. Bu alanda kendini geliştirmek için çaba sarf eden Varol, bir yandan 2013'te girdiği tekstil fabrikasında tanıştığı Yunus Varol ile evlendi. 2015'te dünyaevine giren, bu süreçte fabrika çıkışları salona gidip, tekvando antrenmanları yapan Zeliha Varol, İşitme Engelliler DEAF Olimpik Türkiye Şampiyonası'nda 2017'de 57 kiloda 2'ncilik, 2021'de 62 kiloda 3'üncülük ve 2024 yılında 57 kiloda 3'üncülük elde etti. Dünya şampiyonasına katılmak için milli takım seçmelerine hazırlanan, alacağı derece sonucu devletin vereceği ödülle tüp bebek sahibi olmak isteyen Zeliha Varol'un tedavisini Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner üstlendi. DHA'nın gündeme getirdiği haber sonrası Prof. Dr. Öner, sporcu çift ile bir araya geldi. Varol çiftinden gerekli sperm ve yumurta örneklerini alındı.

        'BEBEK HABERİNİ HEP BİRLİKTE VERECEĞİZ'

        Prof Dr. Gökalp Öner, "9 yıllık çocuk istemi olan haberinizi gördük. Tekvando hocamızın da çağrısını duyduk. Bir Kayserili olarak bu çağrıya cevap verme durumundaydık. Zeliha'nın tüp bebek tedavisini üstlendik. Çiftimizi buradan mutlu göndereceğiz. Yaptığımız incelemeler sonucunda yumurta sayısı ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Uygulayacağımız tüp bebek teknolojisi bebek haberini hep birlikte vereceğiz. İşitme engeli veya başka bir özel durumu olan kişilerin bu durumları, gebe kalmaya engel değildir. Ama genetiksel bir boyut varsa, embriyoların genetiğine de bakabiliyoruz. Böylelikle genetiksel bir problem varsa, onu ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

        '9 YILDIR BU HASRETLE İÇİ YANIYOR'

        Zeliha'nın tekvando antrenörü Arzu Tan Sayan da "Kızımla yaklaşık 10 yıldır birlikteyim. Biraz ara verdik sonradan devam ettik. Kızımız spor hayatına devam ederken evlendi, yıllar geçti. Birlikte antrenmanlara gittik geldik; ama bir türlü içimize ukde kalan bebeğimizi kucağımıza alamadık. Zeliha, 9 yıldır bu hasretle içi yanıyor. Sizin vesilenizle System Hastanesi'nde bu konuya parmak basıldı. Onlar da 'Bizler sponsor olalım' dediler. Prof. Dr. Gökalp Öner hocamız bizleri yanına çağırarak, Zeliha kızımıza dokunuş yaparak, 'Onun tedavisini yaparız, çocuğumuzu da kucağına verir, göndeririz' dedi. Bugün bu müjdeyi aldık ve hastaneye geldik. İnşallah bebeği kucağımıza alırız ve bu süreci hep birlikte takip ederiz. Bu herhalde bizim için en büyük şampiyonluk" diye konuştu.

        'ANNE OLACAĞIMI HİSSEDİYORUM'

        Fabrikada çalıştığı sırada spor hocasının tüp bebek haberini mesaj olarak bildirdiğini söyleyen Zeliha Varol ise "Fabrikada çalışıyordum. Telefonun çaldığını duymadım, sonradan baktım. Ne olduğunu anlamadım. Heyecanlanmaya başladım. Duygulandım, hala heyecanlıyım. Hiç beklemiyordum. Bana sürpriz oldu. Çok mutluyum, çok ağladım. İçimdeki hisler farklı. Anne olacağımı hissediyorum. Çocukları görünce yuva olmak istiyorum. Doktorumla tanıştım. Destekleri için çok teşekkür ederim. Hala heyecanlıyım. İkiz çocuk isterdim. Erkek çocuğunu da kız çocuğunu da severim. Ama kısmetimde olursa sağlıklı olsun. Allah bana nasip ederse, sadece bir yavrum olsun istiyorum" dedi.

        Zeliha'nın eşi işitme engelli hentbol ve futbol oyuncusu Yunus Varol da "9 yıllık evliyim. Çocuğum olmadı. Problemin bende olduğu söylendi. Doktora gittim ama bir sonuç elde edemedim. Hocalarıma ve Prof. Dr. Gökalp Öner'e teşekkür ederim. Bir bebek sahibi olmak isterim. Bir evladımın olması, benim için her şeyden önemli" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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