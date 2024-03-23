MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de iftar programında konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, dün Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Bu terör saldırısından sonra da bazı Avrupa ülkelerinin, yine komşumuz olan, kardeş ülke olan Ukrayna'ya farklı yönde destek vermeleri, belli ki bu savaşın daha da fazla kızışmasına sebebiyet verecektir." dedi.

Özdemir, partisinin İl Başkanlığınca düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada ilk 4 arasına giren kazanımları ve başarılarıyla adından söz ettirmeye başladığını söyledi.

Özellikle savunma sanayisindeki başarıların ülkenin diplomasi sahasında elini güçlendirdiği gibi dünyanın dört bir yanında daha fazla söz sahibi olmasını sağladığını belirten Özdemir, şimdi ülkeyi süper güç konumuna eriştirme vakti olduğunu, bunda da muvaffak olacaklarını vurguladı.

Dünyanın genel haline baktıklarında her yönde kargaşanın, kaosun ve buhranın olduğunu ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakınız, daha dün Rusya'da tasvip etmediğimiz ve kınadığımız, sivillere yönelik gerçekleştirilen bir terör saldırısı meydana geldi. Bu terör saldırısından sonra da bazı Avrupa ülkelerinin, yine komşumuz olan, kardeş ülke olan Ukrayna'ya farklı yönde destek vermeleri, belli ki bu savaşın daha da fazla kızışmasına sebebiyet verecektir. İşte bu şartlar altında, bu iki ülke arasında sulhun tesisi noktasında Türkiye'den daha başarılı ve netice alıcı girişimlerde bulunabilen hiçbir ülke bu zamana kadar çıkmadı. Türkiye'nin güçlü liderliğini sürdürmesi büyük önem taşıyor. Güçlü liderliğini sürdürebilmesinin yolu da Cumhur İttifakı'nın sizlerin iradesiyle Türkiye'deki yönetim anlayışındaki mevcudiyetini muhafaza etmesidir."