Kayserispor Başkanı Çamlı'nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü (2)
HAYATINIKAYBETTİKayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Suriye uyruklu İbrahim M.
HAYATINIKAYBETTİ
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü Suriye uyruklu İbrahim M. (60), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İbrahim M.'nin cenazesinin yarın Kayseri Devlet Hastanesi morgunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Suriye'nin El-Bab kentine götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.
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