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        Kayseri'de cipin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Kayseri'de cipin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 18:19 Güncelleme: 24.03.2024 - 18:19
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        Kayseri'de cipin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
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        Kayseri’de cipin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip, İ.M’nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralandığı öğrenilen elektrikli bisiklet sürücüsü Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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