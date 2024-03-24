Kayseri'de cipin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kayseri'de cipin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kayseri’de cipin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip, İ.M’nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralandığı öğrenilen elektrikli bisiklet sürücüsü Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
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