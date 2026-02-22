Kayseri'de hakkında 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.O. saklandığı adreste yakalandı. Kaba üst aramasında 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

