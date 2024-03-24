Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İşlemleri tamamlanan A.K. ve H.S, cezaevine teslim edilirken, 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden A.K'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl 2 ay, H.S'nin ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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