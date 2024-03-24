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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:23
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 81 gram esrar, 395,58 sentetik uyuşturucu, tabanca, tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheliden A.K'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl 2 ay, H.S'nin ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        İşlemleri tamamlanan A.K. ve H.S, cezaevine teslim edilirken, 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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