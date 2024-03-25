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        Kadınlar 1'inci Lig 3'üncü Bölüm Sutopu müsabakaları Kayseri'de yapıldı

        – Türkiye Sutopu Federasyonu Kadınlar 1'inci Lig 3'üncü Bölüm Sutopu Müsabakaları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Havuzu'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:43 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:45
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        Kadınlar 1'inci Lig 3'üncü Bölüm Sutopu müsabakaları Kayseri'de yapıldı
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        – Türkiye Sutopu Federasyonu Kadınlar 1’inci Lig 3’üncü Bölüm Sutopu Müsabakaları, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Havuzu'nda gerçekleştirildi.

        Kayseri ev sahipliğinde yapılan Türkiye Sutopu Federasyonu Kadınlar 1’inci Lig 3’üncü Bölüm Sutopu Müsabakaları 10 takımın katılımı ile düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye, ODTÜ, Adana Büyükirhit Belediye, Hatay Büyükşehir Belediye, Dalton Koleji, ASSK, Antalyaspor, Yeşilyurt, Nevşehir Belediyesi ve Galatasaray ZENA takımlarının katıldığı müsabakalar üç gün sürdü. İlk 4’e giren takımlar Play-Off müsabakası oynayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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