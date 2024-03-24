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        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 23:17 Güncelleme: 24.03.2024 - 23:17
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        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Keykubat Mahallesi Gültekin Caddesi’nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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