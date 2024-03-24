Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Keykubat Mahallesi Gültekin Caddesi’nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.
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