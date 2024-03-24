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        Kayserispor Başkanı Çamlı'nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü (3)

        KAZAKAMERADAKayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın kullandığı cip ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 21:58 Güncelleme: 24.03.2024 - 22:00
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        Kayserispor Başkanı Çamlı'nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü (3)
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        KAZAKAMERADA

        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim M.’nin (60) hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Kadir Has Caddesi istikametinden şehir merkezine hareket halinde olan İbrahim M.’nin kırmızı ışıkta geçtiği sırada Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın havalimanı istikametinden Argıncık yönüne doğru seyir halinde olduğu ve İbrahim M.’ye çarptığı görülüyor. Sürücü Çamlı'nın, İbrahim M.’ye çarpmamak için aracıyla manevra yaptığı da kameralar tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle İbrahim M.’nin havaya savrulduktan sonra yere düşerek sürüklendiği görüldü.

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        Galeri

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