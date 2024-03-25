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        Hastaneye gitmek için bindiği komşusunun otomobilinde hayatını kaybetti

        KAYSERİ'de, rahatsızlanınca hastaneye gitmek için komşusunun otomobiline binen Murat Koç (54), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:10
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        Hastaneye gitmek için bindiği komşusunun otomobilinde hayatını kaybetti
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        KAYSERİ'de, rahatsızlanınca hastaneye gitmek için komşusunun otomobiline binen Murat Koç (54), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi 1829. Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir rahatsızlığı bulunan Murat Koç, hastaneye iğne yaptırmak için komşusunun 38 AGZ 213 plakalı otomobiline bindi. Komşusu, bir süre sonra Koç'un hareket etmediğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk incelemenin ardından Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Koç'un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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