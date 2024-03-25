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        Kayseri'de "Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları" semineri düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ile İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği işbirliğiyle "Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:58
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        Kayseri'de "Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları" semineri düzenlendi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ile İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği işbirliğiyle "Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde, Beton Katkıları Ürün Yöneticisi Devrim Nazlıkol ve Yapı Güçlendirme Ürün Yöneticisi Yavuz Çavunt tarafından sunum yapıldı.

        Seminerde, kentin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi yönünde bilgiler verildi.

        Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, eğitim veren ürün yöneticilerine plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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