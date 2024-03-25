Kayseri'de "Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları" semineri düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde, Beton Katkıları Ürün Yöneticisi Devrim Nazlıkol ve Yapı Güçlendirme Ürün Yöneticisi Yavuz Çavunt tarafından sunum yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ile İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği işbirliğiyle "Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları" konulu seminer gerçekleştirildi.

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