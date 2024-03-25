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        Üvey kızına istismar sanığına 15 yıl hapis

        KAYSERİ'de üvey kızı B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:52
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        Üvey kızına istismar sanığına 15 yıl hapis
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        KAYSERİ’de üvey kızı B.T.’ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan S.E. (51), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl mart ayında meydana geldi. İddiaya göre, S.E., boşanma aşamasında olduğu eşinin kızı B.T.’ye cinsel istismarda bulundu. Mağdur kızın rehber öğretmenine 4 yıl boyunca istismara uğradığını söylemesi ve annesine olayı anlatması sonrası şüpheli üvey baba hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

        Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık S.E. ile taraf avukatları hazır bulundu. Suçsuz olduğunu söyleyen sanık S.E., “Adaletinize sığınıyorum. Böyle bir durumdan dolayı karşınıza geldiğim için özür dilerim. Beraatimi istiyorum” dedi.

        Mahkeme heyeti sanık S.E’yi, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, istinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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