Üvey kızına istismar sanığına 15 yıl hapis

KAYSERİ’de üvey kızı B.T.’ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan S.E. (51), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl mart ayında meydana geldi. İddiaya göre, S.E., boşanma aşamasında olduğu eşinin kızı B.T.’ye cinsel istismarda bulundu. Mağdur kızın rehber öğretmenine 4 yıl boyunca istismara uğradığını söylemesi ve annesine olayı anlatması sonrası şüpheli üvey baba hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık S.E. ile taraf avukatları hazır bulundu. Suçsuz olduğunu söyleyen sanık S.E., “Adaletinize sığınıyorum. Böyle bir durumdan dolayı karşınıza geldiğim için özür dilerim. Beraatimi istiyorum” dedi.