Çopuroğlu ve Büyükkılıç fabrika ziyareti yaptı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fabrika ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu ve Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı fabrikaları ziyaret etti.

Çopuroğlu ve Büyükkılıç, ziyarette, yönetici ve çalışanlarla görüşerek Ramazan aylarını da tebrik etti.

Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirterek, "Biz kimseyi ayrıştırmadık, bulunduğumuz yerleri 'insanların hayırlısı onlara hizmet edendir' anlayışıyla güzelleştirdik. Biz birlikte güçlü, birlikte güzeliz. Bizler sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetkarıyız. 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehiriz. Kayserimizin gelişmesi için Kayseri modeli belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.