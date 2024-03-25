Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Çopuroğlu ve Büyükkılıç fabrika ziyareti yaptı

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fabrika ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:11 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çopuroğlu ve Büyükkılıç fabrika ziyareti yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, fabrika ziyaretinde bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu ve Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı fabrikaları ziyaret etti.

        Çopuroğlu ve Büyükkılıç, ziyarette, yönetici ve çalışanlarla görüşerek Ramazan aylarını da tebrik etti.

        Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirterek, "Biz kimseyi ayrıştırmadık, bulunduğumuz yerleri 'insanların hayırlısı onlara hizmet edendir' anlayışıyla güzelleştirdik. Biz birlikte güçlü, birlikte güzeliz. Bizler sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetkarıyız. 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehiriz. Kayserimizin gelişmesi için Kayseri modeli belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Kremlin'den Beyaz Saray'a: DEAŞ olduğundan emin misiniz?
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Talas'a 5 yılda yaklaşık 500 bin ağaç dikildi
        Talas'a 5 yılda yaklaşık 500 bin ağaç dikildi
        Kayseri'de otomobiliyle çarptığı motokuryenin ölümüne neden olan sanığa 6 y...
        Kayseri'de otomobiliyle çarptığı motokuryenin ölümüne neden olan sanığa 6 y...
        Ölümlü kazaya karışan Kayserispor Başkanı Çamlı: Kırmızı ışıkta geçip anide...
        Ölümlü kazaya karışan Kayserispor Başkanı Çamlı: Kırmızı ışıkta geçip anide...
        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        15 yaşındaki kuryenin öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimli 6 yıl hapi...
        15 yaşındaki kuryenin öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimli 6 yıl hapi...
        Kayseri'de "Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları" semineri düzenlend...
        Kayseri'de "Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları" semineri düzenlend...