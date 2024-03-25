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        Kayseri'de otomobiliyle çarptığı motokuryenin ölümüne neden olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

        Kayseri'de otomobiliyle çarptığı motokuryenin ölümüne neden olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:48
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        Kayseri'de otomobiliyle çarptığı motokuryenin ölümüne neden olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
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        Kayseri'de otomobiliyle çarptığı motokuryenin ölümüne neden olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.G, maktul M.A.Z'nin müşteki annesi Y.Z. ve babası H.Z. ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık E.G. savunmasında, olay günü aracıyla 80-90 kilometre hızla gittiğini öne sürdü. O esnada başka araçlarla yarıştığı iddiasını kabul etmeyen sanık, "Yarışmıyordum. Pişmanım, affınıza sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

        Sanığın savunmasında doğru söylemediğini iddia eden müşteki baba H.Z. ise "Sanık yavaş gittiğini söylüyor, bu doğru değil. Çok hızlıydı ayrıca başka araçlarla yarış yaptığını biliyoruz." dedi.

        Oğlunu çok özlediğini belirten anne Y.Z. de sanıktan şikayetçi olduklarını kaydederek, en ağır cezayı almasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık E.G'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        İddiaya göre, 24 Haziran 2023'te, başka bir araçla yarışan E.G. (25), Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı'nda, çiğ köftecide motokurye olarak çalışan 15 yaşındaki M.A.Z'nin kullandığı elektrikli motosiklete çarpmıştı.

        Kazada, 5 gün önce işe başlayan M.A.Z. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan E.G. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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