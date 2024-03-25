Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ö.S. ve avukatı katıldı.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık savunmasında, uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.
Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti, sanık Ö.S'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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