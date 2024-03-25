Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanık Ö.S'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirtti.

Sanık savunmasında, uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

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