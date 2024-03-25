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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:46
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ö.S. ve avukatı katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık savunmasında, uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

        Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirtti.

        Mahkeme heyeti, sanık Ö.S'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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