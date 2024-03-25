Talas'a 5 yılda yaklaşık 500 bin ağaç dikildi

Talas Belediyesi tarafından 5 yılda ilçe geneline yaklaşık 500 bin ağaç dikildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında Ali Dağı'nın da olduğu farklı yerlere 5 yıl içinde 500 bine yakın ağaç dikimi yapıldı.

60 parkın yapılmasıyla 10 parkın revize edildiği Talas'a toplamda 390 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı.

İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarı 11,2 metrekareye yükselirken, 275 bin mevsimlik ve çok yıllık çiçek toprakla buluşturuldu.

Ayrıca, yeşil alan çalışmalarını daha güçlü ve organize yapmak amacıyla ilçeye 16 bin metrekarelik fidanlık kazandırıldı.