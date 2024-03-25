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        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'nin Sarız ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:17 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:17
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        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri'nin Sarız ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar A.Ö. ve H.E, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanıklar savunmalarında, önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

        Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, H.E. ve A.Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Sarız ilçesinde 17 Kasım 2022'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada A.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu M.A. ve oğlu O.A. ile orada bulunan A.H. yaralanmış, yaralılardan M.A. kaldırıldığı Sarız Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. A.Ö. de darp sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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