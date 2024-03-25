Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar A.Ö. ve H.E, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında, önceki ifadelerini tekrar ederek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, H.E. ve A.Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.