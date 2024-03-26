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        Başkan Büyükkılıç kütüphaneyi ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yakut Semt Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:37
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        Başkan Büyükkılıç kütüphaneyi ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yakut Semt Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kütüphaneler Haftası'ndaki ziyaretinde öğrencilerle bir araya geldi.

        Büyükkılıç, burada kitap okuyan ve ders çalışan gençlerle sohbet etti, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da yer aldı.

        Yakut Semt Kütüphanesi’nde 10 bin basılı, 18 bin e-kitap ve 3 bin sesli kitap yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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