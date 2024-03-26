Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin 21 projesine TÜBİTAK desteği

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) öğrencilerinin hazırladığı 21 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209-A 2023/2 dönemi başvuruları bilimsel değerlendirme sonuçları belli oldu.

21 projesi destek alan NNYÜ, üniversitelerin öğrenci sayısı dikkate alındığında vakıf üniversiteleri arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler açısından 3'üncü, başvuru yapan toplam 197 vakıf ve devlet üniversiteleri arasında ise 12'nci sırada yer aldı.