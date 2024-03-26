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        Hacılar'da taşkın su kanalları yapılacak

        Hacılar Belediyesi Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki derelerin ıslah edilerek taşkın su kanallarının oluşturulacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:14
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        Hacılar'da taşkın su kanalları yapılacak
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        Hacılar Belediyesi Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki derelerin ıslah edilerek taşkın su kanallarının oluşturulacağını belirtti.

        Özdoğan, yazılı açıklamasında, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce 16 Şubat 2024'te gerçekleştirilen ihale sonucunda yaklaşık 200 milyon liralık bir yatırımla ilçedeki tüm derelerin ıslah edilerek taşkın su kanallarının oluşturulacağını ifade etti.

        DSİ Bölge Müdürlüğünce 22 Mart'ta sözleşmenin imzalandığını dile getiren Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Güney istikametine doğru 700 metrelik bir kanal yapılmıştı. Yine bu kanalın devamında güney istikametinde yaklaşık 2 kilometrelik bir kısmın yapımına başlanacak. Sözleşme kapsamında Aksu Deresi'nin memba kısmında 1869 metre çift taraflı beton ağırlıklı taşkın kontrol kanalı ve 11 menfez, mansap kısmında 595 metre çift taraflı beton ağırlıklı taşkın kontrol kanalı ve 3 menfez, Lara Deresi'ne 73,70 metre çift taraflı beton ağırlıklı taşkın kontrol kanalı ve duvar üstlerine pano panel tel çit yapılacak."

        Çalışmalar ve ilave projelerle birlikte 3 kilometrelik taşkın koruma kanalını 2024 yılında tamamlayacaklarını ifade eden Özdoğan, "Büyük Su Projesi" ile ilçenin önemli sorununu çözeceklerini kaydetti.

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