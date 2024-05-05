Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 5 yıllık gürültü eylem planı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde ulaşım başta olmak üzere yoğun gürültünün en aza indirilmesi için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yeni 5 Yıl Projeleri" kapsamında "Gürültü Eylem Planı" hayata geçirilecek.

Çevre ve toplumu gözeten çalışmalar yaptıklarını, yeni dönemde de bu çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Yapılan araştırmalardan biliyoruz ki hava kirliliği ve trafik araçları dahil, kalp damar hastalığı riskine bağlı olarak ortalama 24 saatlik gürültü seviyesindeki her 5 desibel artışının kalp krizi, felç ve diğer ciddi rahatsızlıklarda yüzde 34'lük bir artışla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bizler de yerel yönetimler olarak gürültüsüz ve konforlu bir Kayseri hedefliyoruz. Şehrimizin gürültü eylem planını çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.