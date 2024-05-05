Kayseri'de TEKNOFEST'e katılacak takımlara 2,5 milyon liralık malzeme desteği sağlanacak

Kayseri'de Melikgazi Belediyesince Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılacak takımlara 2,5 milyon liralık malzeme desteğinde bulunulacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi, Türkiye'nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST'e başvuru yapan proje takımlarına destek olmaya devam ediyor.

Bu yıl Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e katılacak takımlardan destek talep edenler için Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda proje değerlendirme toplantısında 81 proje jüri karşısına çıktı.

"2022 yılında 33 takıma 1 milyon lira, 2023'te tam 20 projeye 1,5 milyon lira, 2024 yılında ise rekor bir rakamla 2,5 milyon lira teknolojik destekle gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak üreten gençlerimizin her zaman yanındayız. Geçen sene TEKNOFEST’te Kayseri'den stant açan tek belediye olmayı başardık. Gençlerimiz de bu emeklerimizi karşılıksız bırakmadı ve Kayseri’ye birincilik getirdik. İnşallah bu sene de güzel sonuçlara imzamızı atacağız. TEKNOFEST için proje üreten tüm gençlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."