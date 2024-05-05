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        Şef Burak Özdemir, canlı yayın yaparken trafik kazasında ölen kişinin mevlidine katıldı

        Şef Burak Özdemir, Aksaray'da sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı sırada bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan'ın taziye evini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:52
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        Şef Burak Özdemir, canlı yayın yaparken trafik kazasında ölen kişinin mevlidine katıldı
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        Şef Burak Özdemir, Aksaray'da sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı sırada bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan'ın taziye evini ziyaret etti.

        "CZN Burak" olarak bilinen şef Burak Özdemir, 29 Nisan'da İstanbul'a yürüyerek giden ve sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı esnada kazada ölen Neşet Turan'ın Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

        Özdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Turan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

        Turan'ın sosyal medyada seveninin çok olduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Gerçekten çok seveni var. Ben mesajlarla tanıdım. Rahmetli olduktan sonra belki de milyonlarca mesaj aldım. Allah mekanını cennet eylesin. Günahlarını affetsin. Kendisi gerçekten ailesinde, arkadaşların da ve tüm Kayseri'de çok güzel iz bırakmış. Rahmetli olduktan sonra 5 kardeş kalmışlar. Artık yine 6 kardeşler. Ben de onların bir kardeşi sayılırım."

        Özdemir, sosyal medyadan kazayla ilgili kötü yorumlar yapıldığını, bu tür yorumların yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

        Neşet Turan'ın kardeşi Ahmet Turan ise "Biz yürüyüşe çıktığımızda Burak ağabey bizi bilmiyordu. Videolardan bizi görmedi. Yani kaza olduktan sonra bizden haberi oldu. Bugün de taziye için Burak ağabey buraya geldi." dedi.

        Neşet Turan'ın annesi Cemile, babası Hacı ve kardeşi Ahmet ile yakından ilgilenen Burak Özdemir, daha sonra ocağın başına geçerek irmik helvası yaptı.

        Öte yandan, Özdemir'in birçok takipçisi de taziye evinde yoğunluk oluşturdu.

        - Olay

        B.Ç. (71) idaresindeki 68 ACG 498 plakalı kamyonet, 29 Nisan'da Aksaray-Ankara kara yolunun 30. kilometresinde yol kenarında yürüyen Turan'a çarpmış, hastaneye kaldırılan yaya kurtarılamamıştı.

        Sosyal medyadan canlı yayın yapıldığı esnada kazada ölen Neşet Turan'ın 7 Nisan'da yaptığı paylaşımda, İstanbul'a yürüyerek gideceğini belirttiği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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