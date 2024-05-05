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        Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

        Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kente sosyal tesis kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:53
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        Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
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        Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kente sosyal tesis kazandırılıyor.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Türkiye'ye örnek ve model kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde hak sahiplerine dönüşümle yapılan konutların hepsini teslim ettiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, geçen yıl tamamlanan konutların anahtarlarını teslim ettiklerini dile getirdi.

        Kentsel dönüşüm alanı içerisine sosyal tesis yapacaklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Şimdide kentsel dönüşüm alanı içerisinde yaptığımız sosyal tesisimizde kadın erkek yüzme havuzları, spor alanları ve fitness gibi donatılarıyla bir mekanı daha Yunusemre ve Yavuzlar mahallelerimize kazandırıyoruz. Tesis, 1185 metrekare zemin katı ve 345 metrekare büyüklüğünde bir kadın bir erkek olmak üzere iki yüzme havuzu olacak. Ayrıca 350 metrekare alanı kapsayan bir kadın bir erkek olmak üzere iki spor aktivitelerin yapılabileceği salon olacak. Tamamlandığı zaman bu tesis, bölgenin beklentilerini karşılayacak ve bölgenin çehresini değiştirecek."

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