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Başkan Mehmet Cabbar: ”Develi’yi daha çok tanıtma gayreti içerisindeyiz”

İHA

Develi Belediyesinin organizasyonuyla ve bu yıl 37. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivaliyle birleştirilen 2. Uluslararası DeveliAşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi iki gündür Mustafa Aksu Kültür Merkezinde ve Dev Ali Anadolu Lisesinde yapılan birbirinden kıymetli sunumların tamamlanmasıyla sona erdi.

Başkan Mehmet Cabbar: ”Develi’yi daha çok tanıtma gayreti içerisindeyiz”

Develi Belediyesinin organizasyonuyla ve bu yıl 37. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivaliyle birleştirilen 2. Uluslararası DeveliAşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi iki gündür Mustafa Aksu Kültür Merkezinde ve Dev Ali Anadolu Lisesinde yapılan birbirinden kıymetli sunumların tamamlanmasıyla sona erdi.
Muhteşem bir açılış organizasyonu ve çok önemli konuların gündeme getirildiği konferanslarla açılan kongrenin ikinci günü de dolu dolu bir programla tamamlandı. Aşıkların atışma ve türküleriyle başlayan ikinci günün ilk konferansı Milli Mücadelemizin kahramanlarından olan Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir Yıldıran Hanımefendi’nin ‘Yarını Unutma Geleceğe Hakkın Olsun’ başlıklı sunumuyla başladı. Kazım Karabekir Paşa’nın hayatını merkeze alarak milli mücadele dönemindeki bütün o yoksulluk ve yoksunluklara rağmen Türk Milletinin şecaat ve kahramanlığını slayt gösterileriyle aktaran Timsal Karabekir Yıldıran “Türk milleti tarihin her döneminde olduğu gibi içerisinden çıkardığı kahramanlarıyla dünyaya meydan okumuş ve kendi göbeğini kendi keserek bağımsızlığını her daim göstermiştir. Bu geçmişte böyleydi, bugün de böyle, yarında böyle olacaktır” mesajını verdi. Gerek ifade gücü gerekse anlattığı anekdotlarla dinleyenlerin nefeslerini tutarak dinlediği konuşmanın sonunda Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Timsal Karabekir Yıldıran Hanımefendinin elini öperek teşekkür plaketi takdim ettiler.
İkinci gün programı daha sonra Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Emrah Kaya ‘Unutulmaya Yüz Tutmuş Türk Çalgıları’ başlıklı konusuyla Develililere hem çalgılar hakkında slaytlar hakkında bilgiler verirken hem de yanında getirdiği çalgıları icra ederek çalgı seslerini de tanıttı. Program daha sonra Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nun başkanlığını yaptığı ‘Halk İnançları ve Mitoloji İlişkileri’ paneliyle devam etti. Öğle yemeği arasından sonra yine Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nun başkanlığını yaptığı ‘Aşık Seyrani ve Aşıklık Geleneği’ konulu panel dinleyicilerle buluştu. Gazi Üniversitesinden hemşerimiz Prof. Dr. Mustafa Alkan’ın panel başkanlığında da ‘Her Yönüyle Develi’ konusu gündeme taşındı. Kongrenin sözlü bildirilerinin sunulduğu Dev Ali Anadolu Lisesinde 90 farklı sunum meraklılarıyla buluştu. İki gün boyunca tam bir bilgi, kültür ve sanat şöleninin yaşandığı kongre Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapılan değerlendirme toplantısının ardından sona erdi. Kapanış konuşmasında Develi’nin iki gün boyunca muhteşem bir atmosfere ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Mehmet Cabbar, “Develimizi, Aşık Seyranimizi ve Türk Kültürümüzü siz kıymetli bilim insanlarıyla bütün bir dünyaya duyurmaktan ve sizlerle hoş zaman geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah geleneksel hale getirmeyi planladığımız bu kongremizi önümüzdeki sene planlamasını hazırlayabilirsek Bakü’de yapmak istiyoruz. Kongremizi düzenleyen başta Doç Dr. Recep Özkan hocam olmak üzere düzenleme kuruluna ve siz kıymetli hocalarıma çok teşekkür ediyor, seneye yeniden görüşmeyi diliyorum” dedi.
Değerlendirmede bulunan bilim insanları da Başkan Cabbar’a böylesi yoğun emek ve mesai isteyen bir kongreyi iki senedir Develi’de başarıyla organize etmesinden dolayı da teşekkürlerini ilettiler. Değerlendirme sunumlarının ardından Azerbaycan ve Kazakistan başta olmak üzere yut dışından gelen katılımcılar olmak üzere kongreye katılarak destek veren herkese teşekkür plaketi ve katılım belgesi takdim eden Başkan Mehmet Cabbar, “Develimizi ve Aşık Seyranimizi tanıttığımız bu ve buna benzer organizasyonları daha da zenginleştirip güzelleştirerek hemşerilerimizle buluşturmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.
Programın kapanışında ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden hemşerimiz Prof. Dr. Asım Yapıcı’nın ‘Katerina’ isimli şiir sunumu büyük beğeni topladı. Kongreye katılan misafirlere Develi’yi tanıtmak adına yarın 10:00’da ‘Develi Tanıtım Gezisi’ yapıldıktan sonra misafirler Develi’den uğurlanacak.

KAYSERİ

12 Ekim 2019 Cumartesi

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