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Kadın çiftçiler Kayseri Şeker’de

İHA

Pancar Alım Kampanyası'nın sona ermesi nedeniyle, hafta boyunca tebrik için gelen misafirleri ağırlayan Kayseri Şeker, bu kez kadın çiftçileri konuk etti. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret ederek, uzunca bir süre sohbet etme imkânı bulan kadın çiftçiler, Başkan Hüseyin Akay'a, kadın çiftçilerin desteklenmesine ilişkin çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Pancar Alım Kampanyası’nın sona ermesi nedeniyle, hafta boyunca tebrik için gelen misafirleri ağırlayan Kayseri Şeker, bu kez kadın çiftçileri konuk etti. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret ederek, uzunca bir süre sohbet etme imkânı bulan kadın çiftçiler, Başkan Hüseyin Akay’a, kadın çiftçilerin desteklenmesine ilişkin çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.
Kayseri’nin Sarıoğlan İlçesi’nden gelerek, Başkan Akay’ı ziyaret eden kadın çiftçiler, son 9 yıllık dönemde kadın çiftçilerin gelişimine ve temsiline yönelik çok büyük çalışmalara şahit olduklarını ifade ederek, gelecek dönemlerde kadın çiftçilerin Türkiye’de, Kayseri Şeker önderliğinde çok daha fazla gündeme geleceğine inandıklarını söylediler.
Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Ziraatten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu ve İç Denetim Başkanı Selcen Erişen’in de hazır bulunduğu ziyarette, kadın çiftçiler adına söz alan Abide Başer, Başkan Akay yönetimindeki Kayseri Şeker’in, kadın çiftçilerin ufkunu açtığını belirterek, şöyle konuştu:
“2019 kampanya dönemini önce Allah’ın, sonra da sizlerin sayesinde çok başarılı bir şekilde tamamladık, sizler Kayseri Şeker Fabrikası ile Türkiye’de örnek kooperatifçilik modelini sağladınız, kadın çiftçilere sağladığınız pozitif ayrımcılık sayesinde bizlerin ufkunu açarak, aile gelirine katkıda bulunmamıza yardımcı oldunuz. İleriki dönemlerde desteklerinizin çoğalarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Kooperatifimizin gelişmesi ve çiftçiliğin artmasında sağladığınız başarınız, azımsanamayacak kadar çoktur.”
Başkan Akay ise yakalanan başarıda kadın çiftçilerin emeğinin tartışılmaz olduğunu vurgulayarak, “Biz Kayseri Şeker olarak büyük bir aileyiz diyoruz, işlerimizi ise bu anlayış içerisinde yapıyor ve yürütüyoruz. Bu oturmalarımızda, ev ziyaretlerimizde, çiftçi meclislerimizde ve genel kurullarımızda hep bu anlayış çerçevesinde hareket ediyoruz. Türkiye’de bunun bir örneği ve benzeri daha yok. Çok şükür ki bunu hep birlikte başardık. Bu başarı hepimizin ve sizler eğer bize inanıp bu kadar güvenmeseniz, bizim bu kadar başarılı olma imkânımız olmazdı. Biz bu nedenle başarımızda, kadın çiftçilerimizin çok önemli bir role sahip olduklarını görüyor ve biliyoruz. İşte bu ilgiye ve desteğe de layık olabilmek için de büyük gayret gösteriyoruz. Çok şükür Cenabı Allah, bu gayretlerimizi görüyor ve bereketlendiriyor. Bizler, Türkiye’de herkesten farklı uygulamaları yapan yegâne kuruluş olarak, bunu devam ettiriyoruz. Allah bu şirkete zeval vermesin, güç ve kuvvet versin. İnşallah biz bu ortak enerji ve akıl ile daha fazla çalışalım, bu sayede ailemiz daha fazla güçlensin. Sizlerin, hem çalışmalarınız hem de dualarınız ile bizlere destek olacağına olan inancımız tamdır. Bizler de inşallah bunların bereketi ile çok daha büyük başarılara imza atacağız. Özellikle Tokat Turhal Bölgesi’nin aramıza katılması ile birlikte, oradaki insanların nasıl cansiparane bir şekilde katkı sağladıklarını görüyoruz. O bölgede kıt kanaat ve alın teri ile gelirini helalinden kazanan insanlarımız maalesef, çoğu zaman ihmal edilmiş, mağdur edilmiş ve ellerinden yeterince tutulmamış. Biz bunun doğru olmadığı kanaati ile onları en sıcak şekilde ve en insani duygular ile kucaklıyoruz. Onlarda sağ olsunlar bunu hem anlıyorlar hem de takdir ediyorlar” şeklinde konuştu.
Kadın çiftçiler ziyaretin sonunda, Başkan Akay, Genel Müdür Osman Canıtez, İç Denetim Başkanı Selcen Erişen ve diğer yöneticiler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, yeni kampanya dönemleri için başarı temennisinde bulundular.

KAYSERİ

06 Ocak 2020 Pazartesi

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