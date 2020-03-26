Silahla kendini vuran adam ağır yaralandı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Kayseri'de silahla kendini vuran bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı İmamkulu mahallesinde 26 yaşındaki H.M.'nin silahla kendini kafasından vurduğu öğrenildi. Silah sesini duyan yakınları tarafından ağır yaralı olarak bulunan H.M. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olan H.M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığı bildirildi.

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