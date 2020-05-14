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Kayseri'de nöbetçi akaryakıt istasyonları açıklandı

İHA

Kayseri'de nöbetçi akaryakıt istasyonları açıklandı

1619 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında açık olacak nöbetçi akaryakıt istasyonları açıklandı.
Buna göre 16 Mayıs Cumartesi Talas ilçesinde; Güneş Petrol, Beypet Lojistik, Aydın Petrol, Endirlik akaryakıt, Ünlüler Turizm, Akay Gökpınar Petrol,Emre Özer İnci Petrol, Melikgazi ilçesinde; Beypet Lojistik, Vezir Petrol, Blackiar Havacılık Sanayi, SFM Akaryakıt, Kaypet Hayvancılık Tarım Petrol, Öz Karanfil Petrol, Osmanlı Yakıt, Sompet Akaryakıt, Hızır Petrol, Altaylar Petrol, Repet Petrol, Delikan Petrol, Kanpet Petrol, Aytemiz Petrol, ACF Petrol, Latif Başkal Akaryakıt, Özkan Tarım Hayvancılık Gıda Petrol, Erpet Erciyes Petrol, Panpet Petrol, Kocasinan ilçesinde; Murat Lastik ve Petrol, GYZ Akaryakıt, Molu Et Akaryakıt, Bağdat Petrol, Tufan Zor Akaryakıt, Tolu Akaryakıt, Yürü Petrol Akaryakıt, Halil Aydın Akaryakıt, Oruç Reis Akaryakıt, Sompet Akaryakıt, Aytemiz Petrolcülük, Tecikler Petrol, Miraboğlu Petrol, Yusuf Çetin, Mevlüt Coşkun Petrol, Osmanlı Yakıt Enerji Petrol, Yalçın Delikan Petrol, Tekinler Medeni Yağlar Akaryakıt, Mepa Petrol, Özkan Tarım Hayvancılık Gıda Petrol, Latif Başkal Akaryakıt, Zamantı Akaryakıt, Gülsoy Petrol, Bünyan İlçesinde; Altun Petrol, Özboduroğlu Petrol, CMK Akaryakıt, Özsüt Gıda Hayvancılık Petrol, RP Akaryakıt, Uyka Petrol, Hacılar ilçesinde; Hacılar Nakliyat, Develi ilçesinde MEPA Petrol Ürünleri, Yeşilhisar ilçesinde Baha Emre, Hakim Petrol, Akpet Kırtasiye Petrol, BY Sistem Yapı Enerji, Özvatan ilçesinde Solaris Yenilenebilir Enerji Üretimi Petrol, Felahiye ilçesinde; Seda Akaryakıt, Yarkın Petrol, Akkışla ilçesinde Bayram Ünal, Sarız ilçesinde; Yeşilkent Petrol, Kekilli Petrol, Murat Arık Petrol, Erkekoğlu Gıda, Sarıoğlan ilçesinde; HSB Akaryakıt, Yusuf ve Hüseyin Tatlı, Değerli İç ve Dış Ticaret, AFN Akaryakıt, Surmola Petrol, Turgutlar Un Yem, Tomarza ilçesinde Ercivan Petrol, Tomarza Petrol, İbrahim Saraç, Tahsin Petrol, Pınarbaşı ilçesinde; Şekerpınar Petrol, Mesut Onar, Zeki Koyuncu, Toktaylar Petrol, Ali Rıza Çalışkan, İncesu ilçesinde; Güneş Petrol, İpekyolu Akaryakıt, BMG Akaryakıt, Çavdarlar Petrol, Ak Bölük Akaryakıt, Özkan Tarım Hayvancılık Gıda Petrol, Şeker Akaryakıt, Yahyalı ilçesinde ise Çakır Kerim Petrol, Hacıoğlu Petrol, Yıldırım Petrol, Aydın Kardeşler istasyonları açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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