Kayserispor'da virüs testleri temiz

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Hes Kablo Kayserispor, 13 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Çaykur Rize maçı öncesinde korona virüs testine girdi.

Kayserispor'un resmi sosyal meydya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7 Temmuz 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (Covid 19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Komuoyuna saygı ile duyururuz."

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